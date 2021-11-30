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Кто займется художественным оформлением нового пермского зоопарка?

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«РЖДстрой» объявил конкурс по поиску разработчика художественного оформления нового пермского зоопарка. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать не менее двух вариантов оформления объектов экспозиций. Всего на территории нового зверинца планируется создать пять зон: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Страна обезьян и тропический рай». Разработанную концепцию должны будут согласовать с краевым минкультом и зоологами. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября. Срок выполнения работ - 25 января 2022 года.
Напомним, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку - в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКС Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства. По фактам хищения на стройке было возбуждено уголовное дело, а УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,3 млрд руб.
В мае 2021 года региональное управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов, новое проектирование и достроит зоопарк в 2023 году.


Опубликовано: 30.11.2021 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

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