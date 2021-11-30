← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2021
Кто займется художественным оформлением нового пермского зоопарка? →
Пермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
В Пермском крае за прошедшие 9 месяцев заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В региональном Минздраве поясняют, что это связано с увеличением охвата скрининговыми исследованиями населения.
«Количество детей с ВИЧ, рожденных от инфицированных матерей в Прикамье, ниже, чем в Российской Федерации, – обратили внимание в ведомстве. – Более 95% пациентов в Пермском крае, имеющих жизненные показания, получают лечение. Антиретровирусной терапией охвачены 83,4% ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2021
В Перми открывается лыжный сезон
Пермяки смогут купить живую новогоднюю ель в лесничествах региона
Депутаты Законодательного собрания утвердили проект бюджета на 2022-й
Размер пособия для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья увеличится на 10%
dghfgh
4 миллиарда на спорт. Пермь собираются сделать по-настоящему спортивным городом
До 2 миллионов: в Прикамье предоставят дополнительные выплаты врачам и фельдшерам
Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря
Как сэкономить на проезде: пермякам рассказали о плюсах нового тарифного меню
Добавить комментарий: