«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.11.2021 в 12:00
24.11.2021 в 09:50
18.11.2021 в 17:05
18.11.2021 в 12:17
17.11.2021 в 12:15
26.11.2021 в 09:23
25.11.2021 в 11:17
24.11.2021 в 09:50
18.11.2021 в 11:14
18.11.2021 в 10:49
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2021
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Депутаты Законодательного собрания утвердили проект бюджета на 2022-й
Размер пособия для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья увеличится на 10%
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4 миллиарда на спорт. Пермь собираются сделать по-настоящему спортивным городом
До 2 миллионов: в Прикамье предоставят дополнительные выплаты врачам и фельдшерам
Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря
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