Депутаты Законодательного собрания утвердили проект бюджета на 2022-й, плановый период 2023-2024 гг. Между первым и вторым чтением было рассмотрено более 70 поправок. При доработке проекта бюджета удалось скорректировать основные показатели и снизить дефицит региональной казны. Расходы подросли до 196 миллиардов рублей. В целом, расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. Это около 70% всех расходов. По словам председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих, в сегодняшних условиях для краевых властей, в первую очередь, важно было предусмотреть необходимые средства для поддержки граждан и системы здравоохранения. Предусмотрено строительство школ, с софинансированием из федерального бюджета. Дополнительные деньги идут на программу «Активное долголетие» и поддержку ветеранского движения. Со следующего года для медработников, готовых переехать в малонаселенные города и поселки, предусмотрена разовая денежная выплата до 2 миллионов рублей, а для среднего медицинского персонала возможна и компенсация аренды жилья в краевой столице.Евгений Зыбин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В целом я считаю, что бюджет направлен на развитие Пермского края, а те моменты, которые будут происходить в дальнейшем, необходимо вовремя их видеть и вносить изменения в рабочем порядке. Потому что нельзя все предусмотреть, потому что время знаете какое — пандемия вносит свои коррективы, поэтому надо вовремя это отслеживать и вносить поправки".