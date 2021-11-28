Размер пособия для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья увеличится на 10%

Размер пособия для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в приемных семьях, с нового года увеличится на 10%. По статистике, в Прикамье сегодня больше 10 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, большинство из них - почти 95% находятся в приемных семьях. При этом 520 несовершеннолетних с ОВЗ продолжают оставаться в государственных учреждениях. Ежегодно в семьи их устраивают не больше 100 человек. Изменить ситуацию депутаты Законодательного собрания Пермского края предлагают за счет увеличения ежемесячного денежного пособия. Напомню, сейчас оно составляет около 4 300 рублей, пятидесяти процентная надбавка дается за воспитание подростков и 100% - за ребенка-инвалида. Новый законопроект предлагает увеличить доплату приемным семья за детей с ограниченными возможностями здоровья еще на 10%. И если в первом чтении речь шла только о школьниках, в окончательной версии документа говорится об увеличении выплат для всех детей этой категории. Поправка депутатов фракции КПРФ предлагала поднять размер пособия до 50% с 2023 года.Дмитрий Кожанов, депутат Законодательного собрания Пермского края, фракция КПРФ: "Проведя анализ, мы считаем, что увеличение на 10 процентов оно является несущественным, не покрывающим те затраты, которые сегодня несут эти семьи. К сожалению, поправка была отменена, но есть позитивный момент в том, что расширена категория лиц, получающих данное вознаграждение. Поэтому считаю, что она имеет место быть, но в дальнейшем с доработкой, вплоть до увеличения до 50% с 2023 и 2024 годов".