Пермяки смогут купить живую новогоднюю ель в лесничествах региона
Желающие могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в ГКУ «Пермское лесничество» в селе Култаево, адрес: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.
Согласно действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов рубка деревьев, в том числе хвойных пород запрещена. Работники участковых лесничеств проводят регулярные обходы и объезды лесных участков, проводятся беседы с посетителями леса, жителями земельных участков, граничащих с городскими лесами о запрете рубки деревьев.
Российское законодательство предусматривает ответственность за незаконную рубку хвойных деревьев: наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Список всех лесничеств Прикамья и их контакты можно найти на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края .
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