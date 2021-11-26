До 2 миллионов: в Прикамье предоставят дополнительные выплаты врачам и фельдшерам

Депутаты Заксобрания окончательно утвердили бюджет Пермского края на будущий год. Между первым и вторым чтением было рассмотрено более 70 поправок.

По словам председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих, в сегодняшних условиях для краевых властей в первую очередь важно было предусмотреть необходимые средства для поддержки граждан и системы здравоохранения.

Так, со следующего года для медработников готовых переехать в малонаселенные города и поселки предусмотрена разовая денежная выплата до 2 миллионов рублей, а для среднего медицинского персонала возможна и компенсация аренды жилья в краевой столице.

При доработке проекта бюджета между чтениями удалось скорректировать основные показатели и снизить дефицит региональной казны. Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края: "У нас растут доходы бюджета, в основном за счет налога на прибыль, это наш основной рабочий налог. И, конечно, бюджет, который мы приняли на трехлетку, он нас воодушевляет на то, что через пару лет мы сможем преодолеть все сложности с дефицитом. Здесь чудес не бывает, но тенденции, мы за ними следим, и они нас вдохновляют".