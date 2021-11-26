4 миллиарда на спорт. Пермь собираются сделать по-настоящему спортивным городом
Еще шесть спортивных площадок в шаговой доступности планируют построить в Перми в ближайшие годы. В дополнение к уже существующим 55. Деньги в бюджет заложены.Тренировка на свежем воздухе полезней, чем в зале, говорит Роман Сергеев. До -10С будет заниматься на улице. Тем более, далеко идти не нужно, спортивная площадка находится во дворе дома.Роман Сергеев: "Людям проще выйти во двор, позаниматься спортом, развить свои физические возможности".
За счёт муниципальных программ в Перми уже установлено 55 подобных площадок рядом с домами. И на ближайшие три года планируется построить еще 6. Деньги на это предусмотрены в городском бюджете, который депутаты утвердили в первом чтении. И это только одна из статей на развитие физической культуры и спорта.
Сергей Сапегин, председатель комитета по спорту администрации Перми: "Впервые на трехлетний период у нас проект бюджета по отрасли составил более 4 миллиардов, если быть точнее - 4 миллиарда 266 миллионов".
Эти деньги пойдут на содержание муниципальных спортивных школ, на строительство новых объектов, ремонт уже существующих и на проведение спортивных мероприятий.
Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: "При планировании расходов мы исходим, прежде всего, из наказов избирателей и обращений жителей города Перми. Мы на сегодняшний день делаем все для того, чтобы Пермь стала по-настоящему спортивным городом". За три года планируется завершить реконструкцию легкоатлетического манежа «Спартак», построить лыжероллерную трассу, два спортивных бассейна в Орджоникидзевском и Дзержинском районе.
Также в бюджете предусмотрены средства на завершение строительства бассейна на улице Гашкова. В большом современном здании площадью 3 300 квадратных метров разместятся бассейн, тренажерный зал и зал для единоборств.
Кроме того, впервые выделены деньги на ремонт уже установленных дворовых спортивных площадок. Где уже есть существенный износ, заменят резиновое покрытие, ограждения, отремонтируют тренажёры и оборудование.
В городскую Думу бюджет с поправками на окончательное утверждение поступит 21 декабря.
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