Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← Как сэкономить на проезде: пермякам рассказали о плюсах нового тарифного меню

До 2 миллионов: в Прикамье предоставят дополнительные выплаты врачам и фельдшерам →

Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря

В Государственной Думе 16 декабря будет рассматриваться законопроект, который должен упорядочить применение QR-кодов и даже смягчить существующий режим ограничений. Предполагается, что при посещении общественных мест и публичных мероприятий у всех должны быть равные возможности. Так, законопроект позволит посещать общественные места и публичные мероприятия не только вакцинированным, но также и тем, кто уже переболел ковидом или имеет официальный медотвод. Накануне законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного Собрания.
Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Данный проект федерального закона предполагает расширение категорий граждан, которые имеют возможность посещать общественные места, культурно-массовые мероприятия. Если сегодня в действующей ситуации здесь и сейчас, это только те, которые привиты, то расширяется категория теми людьми, которые имеют медицинские противопоказания, медицинские отводы, и той категорией людей, которые на сегодняшний день уже переболели коронавирусом и имеют подтвержденный документ".

Метки: Власть, В России, Общество

Опубликовано: 26.11.2021 в 09:23 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Как сэкономить на проезде: пермякам рассказали о плюсах нового тарифного меню

Тепличный комплекс «Пермский» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Новые налоговые ставки в Пермском крае в 2022 году

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2021

Собранные пермяками средства гигиены передают в больницы для детей-сирот

В Перми прошли первые рейды по уборке дорог от снега

Между Ленинскими районами Ижевска и Перми подписано соглашение о сотрудничестве

Аграриям Прикамья планируют снизить налог на жилые помещения

Депутаты рассмотрят проект бюджета Прикамья в окончательном чтении

Пермский край вакцинами обеспечен


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Как сэкономить на проезде: пермякам рассказали о плюсах нового тарифного меню

До 2 миллионов: в Прикамье предоставят дополнительные выплаты врачам и фельдшерам →

Обратите внимание

в Перми

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.
24.11.2021 в 09:50

Метки: Культура, В России, Образование, в Перми

В сквере Миндовского зажглась новогодняя иллюминация
В сквере Миндовского в Индустриальном районе зажглась первая в Перми новогодняя иллюминация. Здесь появился большой светящийся шар, а над ним - вереницы гирлянд, украшающие ночное небо. Вот-вот праздничные конструкции засверкают огнями у ДК Солдатова, на эспланаде и на шоссе Космонавтов. К 20 декабря ледовые городки должны быть построены во всех районах города.
18.11.2021 в 17:05

Метки: Культура, в Перми

Аспирант политеха изобрел умные очки
Аспирант Пермского политехнического университета изобрел умные очки. Они способны отслеживать взгляд человека и анализировать его предпочтения. Например, в магазине можно моментально понять, какой товар на прилавке притягивает внимание больше, а какой меньше. Как работает чудо техники?
18.11.2021 в 12:17

Метки: Наука и техника, Образование, Сделано в Перми, в Перми

Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»
В Перми подвели итоги конкурса Умник - искусственный интеллект. Талантливые ребята со всей страны предлагали свои идеи по самым разным направлениям. В итоге лучшими стали 11. Что придумали и какой приз положен победителям?
17.11.2021 в 12:15

Метки: Наука и техника, Образование, в Перми

Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея
16 ноября на заседании регионального оргкомитета по организации и проведению празднования юбилея Перми был представлен брендбук 300-летия – руководство по использованию логотипа и фирменного стиля, а также своеобразный каталог идей того, как символика праздника может быть внедрена в официальных документах, общественных пространствах, на пермских товарах, упаковках подарков и т.д.
17.11.2021 в 08:20

Метки: Культура, в Перми

В России

Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря
В Государственной Думе 16 декабря будет рассматриваться законопроект, который должен упорядочить применение QR-кодов и даже смягчить существующий режим ограничений. Предполагается, что при посещении общественных мест и публичных мероприятий у всех должны быть равные возможности. Так, законопроект позволит посещать общественные места и публичные мероприятия не только вакцинированным, но также и тем, кто уже переболел ковидом или имеет официальный медотвод. Накануне законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного Собрания.
26.11.2021 в 09:23

Метки: Власть, В России, Общество

В Перми назовут лучшие туристические маршруты России
Сегодня в Перми торжественно открывается финал Всероссийской туристской премии
25.11.2021 в 11:17

Метки: Культура, В России, Экономика

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.
24.11.2021 в 09:50

Метки: Культура, В России, Образование, в Перми

Комбинат «СВЕЗА Уральский» вошел в число призеров ПФО на конкурсе «Экспортер года»
Комбинат Свеза из поселка Уральский вошел в число призеров Приволжского федерального округа на конкурсе Экспортер года. Церемония награждения состоялась в Казани
18.11.2021 в 11:14

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, Экономика, В России

Прикамье представило ряд крупных проектов на форуме-выставке «Транспорт России»
В Москве на международном форуме-выставке «Транспорт России» делегация, возглавляемая губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, представила ряд крупных инфраструктурных проектов и перспективных разработок. Среди них: оборудование для спутникового мониторинга транспорта, персональная зарядная станция для электромобилей, программное обеспечение для анализа транспортного потока и определения параметров дорожного движения по видео с квадрокоптера, реагент для пылеподавления, энергоэффективный мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
18.11.2021 в 10:49

Метки: Сделано в Перми, Экономика, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

До 2 миллионов: в Прикамье предоставят дополнительные выплаты врачам и фельдшерамДо 2 миллионов: в Прикамье предоставят дополнительные выплаты врачам и фельдшерам

Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабряГосдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря

Как сэкономить на проезде: пермякам рассказали о плюсах нового тарифного менюКак сэкономить на проезде: пермякам рассказали о плюсах нового тарифного меню

Тепличный комплекс «Пермский» получил разрешение на ввод в эксплуатациюТепличный комплекс «Пермский» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Новые налоговые ставки в Пермском крае в 2022 годуНовые налоговые ставки в Пермском крае в 2022 году

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2021

В Перми началась реставрация «Дачи Синакевича»В Перми началась реставрация «Дачи Синакевича»

В Прикамье электромобили освободят от транспортного налогаВ Прикамье электромобили освободят от транспортного налога

«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч

За сутки в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 693 жителейЗа сутки в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 693 жителей

Торговый проект «Регионы России»: есть всёТорговый проект «Регионы России»: есть всё

Собранные пермяками средства гигиены передают в больницы для детей-сиротСобранные пермяками средства гигиены передают в больницы для детей-сирот

В Перми прошли первые рейды по уборке дорог от снегаВ Перми прошли первые рейды по уборке дорог от снега

В Перми назовут лучшие туристические маршруты РоссииВ Перми назовут лучшие туристические маршруты России

Между Ленинскими районами Ижевска и Перми подписано соглашение о сотрудничествеМежду Ленинскими районами Ижевска и Перми подписано соглашение о сотрудничестве

Аграриям Прикамья планируют снизить налог на жилые помещенияАграриям Прикамья планируют снизить налог на жилые помещения

В Прикамье проходит горячая линия по вопросам банкротстваВ Прикамье проходит горячая линия по вопросам банкротства

Депутаты рассмотрят проект бюджета Прикамья в окончательном чтенииДепутаты рассмотрят проект бюджета Прикамья в окончательном чтении

Пермский край вакцинами обеспеченПермский край вакцинами обеспечен

За звание «Центр культуры Пермского края» в 2022 году поборются 8 муниципалитетовЗа звание «Центр культуры Пермского края» в 2022 году поборются 8 муниципалитетов

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2021

«Леса много возят». Деревянные мосты на севере края не выдерживают нагрузок«Леса много возят». Деревянные мосты на севере края не выдерживают нагрузок

1 декабря заканчивается срок уплаты налогов для физических лиц1 декабря заканчивается срок уплаты налогов для физических лиц

В субботу в части Мотовилихи на сутки отключат водуВ субботу в части Мотовилихи на сутки отключат воду

В Прикамье пройдут горячая линия и консультации граждан по профилактике ВИЧ-инфекцииВ Прикамье пройдут горячая линия и консультации граждан по профилактике ВИЧ-инфекции

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную