Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря

В Государственной Думе 16 декабря будет рассматриваться законопроект, который должен упорядочить применение QR-кодов и даже смягчить существующий режим ограничений. Предполагается, что при посещении общественных мест и публичных мероприятий у всех должны быть равные возможности. Так, законопроект позволит посещать общественные места и публичные мероприятия не только вакцинированным, но также и тем, кто уже переболел ковидом или имеет официальный медотвод. Накануне законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного Собрания.

Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Данный проект федерального закона предполагает расширение категорий граждан, которые имеют возможность посещать общественные места, культурно-массовые мероприятия. Если сегодня в действующей ситуации здесь и сейчас, это только те, которые привиты, то расширяется категория теми людьми, которые имеют медицинские противопоказания, медицинские отводы, и той категорией людей, которые на сегодняшний день уже переболели коронавирусом и имеют подтвержденный документ".