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Как сэкономить на проезде: пермякам рассказали о плюсах нового тарифного меню

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Новое тарифное меню, при котором цена проезда с 10 января вырастает до 33 рублей, обсудили на круглом столе. Участвовали власти, перевозчики, общественность. Говорили о том, как сэкономить в таких условиях.О логике появления нового тарифного меню городские власти рассказали представителям общественности на круглом столе. С 10 января следующего года разовая поездка, которая оплачивается наличными или картой, обойдётся в 33 рубля. Гораздо дешевле проезд будет стоить для тех, кто ездит часто и заранее позаботится о проездном. Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы администрации Перми: "При росте стоимости разовой поездки все проездные документы стали стоить, наоборот, дешевле - в среднем 15-20% скидка на них составила. Люди, которые пользуются общественным транспортом регулярно, мы им предлагаем максимальные скидки".
Максимальная экономия, по представленным расчётам, ждёт тех, кто приобретёт, например, безлимитный проездной на год. Он будет стоить 12 780 рублей. В данном случае, что выгодно, а что нет, нужно считать индивидуально: например, если человек совершает по 4 поездки в будние дни и купит безлимитный проездной на месяц за 1683 рубля, 1 поездка обойдётся ему примерно в 21 рубль, если поездки в день две - 28 рублей. Если кто-то ездит не так часто, можно рассмотреть другой вариант - например, 40 поездок на месяц - за 1188 рублей.Также изменения коснулись системы пересадок: пассажиры, которые не воспользуются безлимитным тарифом, но продолжат пользоваться транспортной картой, смогут совершать пересадку в течение 40 или 60 минут при условии оплаты 50% от базовой стоимости одной поездки – за 17 рублей.
Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской думы: "Наша с вами, коллеги, общая задача - до людей полную и достоверную информацию доводить. Не только об отдельных цифрах, а в целом - о тарифном меню, чтобы не пугать ростом стоимости разовой поездки, а говорить о тех выгодах и плюсах, которое нам новое тарифное меню несёт, чтобы люди экономию видели и ею пользовались".

Метки: Деньги

Опубликовано: 26.11.2021 в 08:55 в рубрике - Вести Пермь

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