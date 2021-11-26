Тепличный комплекс «Пермский» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Первый в Прикамье современный тепличный комплекс «Пермский», расположенный в территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой», получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Тепличный комплекс в Чусовом занимает территорию площадью более 70 гектаров. По решению краевых властей инвестиционному проекту был присвоен статус приоритетного. Он направлен на строительство крупнейшего в регионе агрокомплекса для выращивания более 22 тыс. тонн овощей в закрытом грунте ежегодно. Совокупный объем частных инвестиций в него составляет более 7,8 млрд руб. Проект включает обустройство современных теплиц общей площадью 24,5 гектаров, возведение автономного энергоцентра, способного обеспечить потребность в более чем 44 мегаватт электрической энергии, устройство собственного водозаборного узла с отдельной инфраструктурой водоподготовки, постройку административных и вспомогательных сооружений. Тепличный комплекс в Чусовом является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. Его реализация способствует развитию в Прикамье сельхозкооперации, поскольку для выращивания овощей и выпуска экологически чистой продукции ТК «Пермский» активно привлекает местных производителей и поставщиков, а также предпринимателей разных уровней.