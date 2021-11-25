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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2021

Новые налоговые ставки в Пермском крае в 2022 году

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25 ноября депутаты краевого парламента приняли во втором чтении корректировки регионального налогового законодательства. В частности, была сохранена льгота по налогу на имущество организаций, которое используется для охраны природы, которую ранее предлагалось отменить.
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, одна из приоритетных задач власти – создать экологически безопасные условия в Пермском крае.
«Это напрямую влияет на качество жизни и сохранение численности населения. Мы должны сохранить наши ресурсы, в первую очередь лесной и водный. В рейтинге по качеству окружающей среды Пермский край находится в лучшем положении по сравнению с промышленно развитыми регионами-конкурентами. Кроме того, Прикамье занимает 1 место среди регионов ПФО по площади созданных на территории края особо охраняемых природных территорий. Несмотря на это, краевое Правительство реализует ряд инициатив, направленных на заботу об экологии. Одно из важных направлений – экологическая модернизация предприятий, где сами организации вносят значительный вклад, увеличивая затраты на охрану окружающей среды, в том числе на обновление очистных сооружений. Эту работу необходимо стимулировать, в первую очередь – в интересах жителей региона», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
По мнению депутатов, несмотря на то, что такое имущество организации, действительно, обязаны иметь, сегодня необходим инструмент для стимулирования покупать самое актуальное и современное оборудование для охраны окружающей среды. А новое оборудование всегда означает рост сумм налога, который за него уплачивается, поэтому освобождение от налога может стать аргументом в принятии решения о замене старого имущества на новое. Кроме этого, указанной льготой пользуются в том числе организации, оказывающие коммунальные услуги населению. В этом случае отсутствие льготы может привести к повышению тарифов, которые повлияют на стоимость услуг для населения.
В список объектов налогообложения, в отношении которых налог на имущество организаций будет теперь рассчитываться от кадастровой стоимости, добавлены гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. До внесения изменений в отношении этих объектов, принадлежащих организациям, налог на имущество рассчитывался от среднегодовой стоимости. При этом соответствующие объекты, находящиеся в собственности физических лиц, облагались налогом от кадастровой стоимости с 2018 года.
Также парламентарии приняли решение о поэтапном повышении налоговой нагрузки на собственников зданий и помещений с площадью свыше 300 кв. метров. Напомним, на территории Пермского края на протяжении нескольких лет в отношении всей торгово-офисной недвижимости (независимо от площади) действовала ставка 1,6%. Кроме того, в 2020 году на территории Пермского края была введена льгота в виде предоставления арендодателю возможности снизить налог на имущество организаций на сумму уменьшения арендной платы арендатора, если арендатор ведет деятельность в поддерживаемой отрасли. Также до 2022 года в регионе действует льгота в виде 50% скидки по налогу на имущество организаций-собственников крупных торговых центров с общей площадью свыше 5 000 кв. метров, при соблюдении определенных условий. Однако, согласно положениям Налогового кодекса РФ, если регион не устанавливает свою ставку налога на торгово-офисную недвижимость, то по умолчанию она определяется на уровне 2%. В целях недопущения резкого повышения налоговой нагрузки законодатели установили поэтапное повышение налоговой ставки до 2024 года в следующих размерах: 1,7% в 2022 году, 1,8% в 2023 году, 1,9% в 2024 году. Несмотря на поэтапное повышение, среди субъектов Приволжского федерального округа установленные в Пермском крае налоговые ставки остаются одними из самых низких: в 11 из 14 субъектов ПФО на 2022 и последующие годы налоговая ставка установлена в размере 2%.
При этом для сферы сельхозпроизводства законодатели приняли льготы в отношении жилых помещений, которые принадлежат сельхозтоваропроизводителям и могут сдаваться жителям по договору найма. При применении этой льготы налоговая нагрузка (при уплате налога на недвижимость) будет соответствовать ставке 0,3% вместо существующих для всех остальных сфер ставок: 1,7% – в 2022 году, 1,8% – в 2023 году, 1,9% – в 2024 году. Единственное условие применения новой льготы – кадастровая стоимость жилого помещения должна составлять не более 3 млн руб.
Также депутаты Заксобрания предложили скорректировать параметры дифференцированной ставки по налогу на имущество для организаций в отношении новых основных средств при условии ведения деятельности в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыболовства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта и связи. Эта льгота была введена в 2006 году как один из налоговых механизмов стимулирования инвестиций в Пермском крае. На сегодняшний день действует множество альтернативных механизмов стимулирования инвестиций, таких как инвестиционный налоговый вычет, региональный инвестиционный проект, налоговые льготы для резидентов ТОСЭР и индустриальных парков, налогоплательщиков, заключивших СПИК. На заседании комитета было предложено отменить существующую льготу поэтапно – до 2024 года включительно, а также скорректировать ее параметры. Так, для основных средств, вводимых в эксплуатацию после 1 января 2022 года, было предложено ввести льготную ставку в 1,1% в течение первых трех лет (ранее: 1 год – 0,6%, 2-3 год – 1,1%) , но с условием, что применять ее смогут только те организации, которые подтвердят не снижение объема производства в сравнении с прошлым годом. Новые параметры льготы можно считать компромиссом между интересами государства и налогоплательщиками. Государство таким образом сможет сократить выпадающие доходы и поддержать только действительно развивающийся и растущий бизнес, а бизнес сможет продолжить использовать льготу без резкого скачка налоговой нагрузки.

Метки: Деньги, Экономика, в Пермском крае

Опубликовано: 25.11.2021 в 21:35 в рубрике - Вести Пермь

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