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В Перми прошли первые рейды по уборке дорог от снега
Рейды по уборке дорог от снега проводятся ежедневно - рано утром районы обследует городская административно-техническая инспекция. Контролирует работу подрядчика и районная администрация. Коммунальным службам поставлена задача не только очищать тротуары и проезжую часть, но и как можно скорее убирать уже сметённый снег.
Нарушения фиксирует административно-техническая инспекция города Перми. В первую очередь инспекторы обращают внимание на пешеходные зоны, спуски и подъёмы.
Рашад Исмаилов, начальник административно-технического отдела административно-технической инспекции Свердловского района: "Осуществляем контроль за ночной уборкой, за обработкой проезжих частей и тротуаров противогололёдными материалами. Если выявляем какие-то замечания, устраняются они в течение 20-30 минут".
Если нарушение не устраняется, подрядчику может грозить штраф в размере до 10% от стоимости всего контракта. Ужесточены и требования в целом: приёмка осуществляется не по набору проведённых работ, а по их качеству.
Александр Филиппов, и.о. главы администрации Свердловского района Перми: "Сегодня у нас есть очень серьёзное прямое поручение главы Перми Алексея Николаевича Дёмкина о том, чтобы лично контролировать работы. Сейчас мы начали обращать более серьёзное, пристальное внимание на то, чтобы именно тротуары, парковочное пространство были прибраны точно так же, как и дорога".
По результатам рейда в Свердловском районе выявлены небольшие нарушения, однако разовой проверкой контроль за работой подрядчиков не ограничится - инспекция будет работать ежедневно. Если тротуар убран недостаточно хорошо, можно пожаловаться в администрацию района, либо с помощью портала «Управляем вместе». На такие обращения обещают реагировать максимально быстро.
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