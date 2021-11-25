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Между Ленинскими районами Ижевска и Перми подписано соглашение о сотрудничестве
Стороны договорились о совместной разработке мероприятий, акций, подготовке информационных материалов, публикаций, видеоматериалов, об участии в конкурсах различного уровня. В рамках соглашения стороны также готовы содействовать сохранению культурных традиций, создавать условия для развития органов территориального общественного самоуправления, оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям.
Напомним, администрация Ленинского района ранее заключила несколько соглашений. В частности, в 2017 году между администрацией Ленинского района Кирова и Ленинского района Перми было заключено соглашение, направленное на оказание содействия развитию территориального общественного самоуправления.
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