Собранные пермяками средства гигиены передают в больницы для детей-сирот

МФЦ Пермского края передали фонду «ДедМорозим» средства гигиены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах. Всего за полтора месяца жители Пермского края собрали тысячи предметов первой необходимости, а накануне всё это было передано детям.К акции «Выздоравливай, малыш!» Юлия присоединилась уже в третий раз. Во время её проведения желающие собирают подгузники, пелёнки, салфетки и присыпки для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах.

Юлия Матвеева: "Призываю всех участвовать, давайте сделаем хотя бы немножечко этот город добрее".

Акция проводится уже 4 года - за это время желающие помочь хорошо изучили алгоритм - вещи принимали в любом филиале МФЦ.

Елизавета Русских, координатор по пропаганде чудес фонда «ДедМорозим»: "Это была идея и инициатива команды МФЦ и, конечно же, в «ДедМорозим» её с удовольствием поддержали, потому что средства гигиены - одни из самых необходимых вещей для детей-сирот, которые проходят лечение в больницах".

Пакеты, коробки, отдельные упаковки, например, с салфетками жители Перми и других городов региона приносили в филиалы МФЦ в течение полутора месяцев. В итоге только подгузников собрано 4,5 тысячи штук.

В 2020 году пермяки помогли 130 малышам, самому младшему из них не было и двух месяцев. В 2021-м, несмотря на ограничения, люди также активно приносили вещи.

Ирина Соловьёва, начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пермского краевого МФЦ: "Например, в Чусовом активное участие в акции приняли педагоги из школы №5, в Березниках - учителя из школы №8. Также интересный случай произошёл в Кировском районе - филиал «Кировский-3» - большую посылку для детей принесли представители фан-клуба певца Сергея Лазарева".

Уже сегодня подгузники и пелёнки передали в краевую детскую больницу, где проходят лечение 4 малыша. Ухаживают за ними «больничные мамы», это ещё один проект фонда.

Елена Щербакова, участник проекта «Больничные мамы» фонда «ДедМорозим»: "Когда у нас есть средства гигиены, соответственно, и за ребёнком осуществляется качественный адекватный уход, и ребёнок выздоравливает быстрее".

По оценкам сотрудников фонда «ДедМорозим», собранных средств гигиены должно хватить на 3-4 месяца.