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Аграриям Прикамья планируют снизить налог на жилые помещения
Аграриям Прикамья планируют снизить налог на жилые помещения. Поправку в региональный закон о налогообложении поддержали члены профильного комитета Законодательного собрания.
По словам одного из инициаторов поправок в закон Александра Козюкова, новая льгота устанавливает пониженную ставку налога на имущество в размере 0,3 процента. Преференции будут касаться всех сельхозпроизводителей, кадастровая стоимость сдаваемого жилья которых не превышает 3 миллиона рублей. Пока что ставка налога для недвижимости аграриев установлена в размере 1,6 процента. По мнению парламентариев, новая мера позволит предприятиям снизить затраты на содержание своего хозяйства.Александр Козюков, заместитель председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Налог на имущество у сельхозтоваропроизводителей будет снижен на жилые дома, которые у них есть в собственности и которые предоставлены по договору найма своим работникам, работникам бюджетной сферы, а также иные категории, кто в территории или населенном пункте нуждается в улучшении жилищных условий. Это как раз та ставка, которая социально направлена именно на поддержку сельхозтоваропроизводителей, предоставлять жилье любым гражданам любой категории".
Инициативу внесения поправок в региональный закон члены комитета поддержали единогласно. В случае их принятия на завтрашнем заседании, закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Алексей Мельников, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Предлагается следующее решение комитета: принять поправки, рекомендовать Законодательному собранию Пермского края рассмотреть и принять проект закона во втором чтении".
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