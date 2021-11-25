Депутаты рассмотрят проект бюджета Прикамья в окончательном чтении
К этому заседанию был доработан законопроект о денежном вознаграждении для приемных родителей детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Выплаты увеличиваются на 10%.
Ещё одним важным пунктом ноябрьской повестки станет целый пакет изменений налоговой политики региона. В частности - законопроект о минимальных налоговых ставках для начинающих предпринимателей и пониженных ставках по налогу на прибыль для реализации приоритетных инвестиционных проектов.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Надеюсь, данные меры станут действенным инструментом поддержки пермского бизнес-сообщества. Налоговые преференции позволят предпринимателям увереннее инвестировать в собственное дело, тем самым, вкладывая в развитие всего региона».
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