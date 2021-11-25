Депутаты рассмотрят проект бюджета Прикамья в окончательном чтении

На пленарном заседании Законодательного собрания проект регионального бюджета на следующие три года рассмотрят во втором, окончательном чтении. В ходе доработки между чтениями удалось снизить заложенный дефицит краевой казны почти на миллиард рублей. Доходы в следующем году превысят 182 миллиарда 285 миллионов рублей, расходы — 196 миллиардов 797 миллионов. Бюджет сформирован с сохранением социальных обязательств, поддержкой бизнеса и территорий, реализацией нацпроектов.К этому заседанию был доработан законопроект о денежном вознаграждении для приемных родителей детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Выплаты увеличиваются на 10%.Ещё одним важным пунктом ноябрьской повестки станет целый пакет изменений налоговой политики региона. В частности - законопроект о минимальных налоговых ставках для начинающих предпринимателей и пониженных ставках по налогу на прибыль для реализации приоритетных инвестиционных проектов.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Надеюсь, данные меры станут действенным инструментом поддержки пермского бизнес-сообщества. Налоговые преференции позволят предпринимателям увереннее инвестировать в собственное дело, тем самым, вкладывая в развитие всего региона».