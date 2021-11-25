Пермский край вакцинами обеспечен

Партия в 66 тысяч доз «Спутника V» прибыла в Пермский край. Появился, наконец, в холодильниках прикамских клиник и «Спутник Лайт». И теперь те, кто пришел на ревакцинацию или дополнительную иммунизацию после болезни, могут обновить свой QR - после первого укола.

Кирилл Овчинников, и.о. главного врача ГКУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»: "В данной морозильной камере у нас хранится «Спутник Лайт».

Конкретно, 13 тысяч доз. Еще 29 тысяч за неделю разобрали прививочные кабинеты. Сейчас "Лайт" используется только при ревакцинации или при дополнительной иммунизации после болезни. Такие пациенты, наконец, дождались своей очереди. Дефицита однокомпонентного «Спутника» больше нет.

На главном складе Прикамья сейчас с избытком и «Спутник V». 77 тысяч комплектов, 66 из которых прибыли накануне. Но уже к понедельнику многие полки в этом морозильнике освободятся. Совсем не то, что было еще полтора месяца назад.

Кирилл Овчинников, и.о. главного врача ГКУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»: "Вакцина, так скажем, залёживалась, её было достаточно много. У нас были все камеры заполнены вакциной под завязку".

Все, кто был записан на «Спутник Лайт», уже получили вызов в прививочный кабинет. Запас имеется и для новых пациентов. Темпы вакцинации не спадают, повсеместные QR-фильтры выполняют свою дополнительную задачу - мотивировать.

Олег: "Не могу никуда зайти, не могу ничего купить, это меня очень сильно беспокоит, я не могу маме подарок купить ко дню рождения".

На этой неделе в Перми открыты 8 мобильных пунктов вакцинации и 42 кабинета в поликлиниках.

Сегодня все онлайн карты основных интернет поисковиков содержат информацию о месте нахождения пунктов вакцинации, как стационарных, так и мобильных. На первые придется записаться, а на вторых готовьтесь встретить очередь.

По последним данным, в Пермском крае полный курс иммунизации прошли 771 600 человек. Вместе с теми, кто сделал пока только первый укол - их один миллион 107 тысяч.

Ксения Лысковцева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Пермского края: "На сегодняшний день, если темпы вакцинации у нас не будут уменьшаться, то уровня коллективного иммунитета мы сможем достичь к концу года".

Прививаются в Прикамье сейчас и иностранные граждане. Официально их в регионе около 10 тысяч. Две из них - уже вакцинированы.