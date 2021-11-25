За звание «Центр культуры Пермского края» в 2022 году поборются 8 муниципалитетов

В Прикамье завершен первый этап регионального конкурса на присвоение звания «Центр культуры Пермского края». Во второй тур прошли восемь муниципальных образований. В числе претендентов Краснокамский, Соликамский, Кишертский, Уинский округа, а также Березники.Как сообщили в региональном Минкульте, в первой группе (населенные пункты с числом жителей от 30 тыс. человек) на победу претендуют Краснокамский городской округ с проектом #Расцветайгород, Березники с проектом «Мосты. Соединяем берега» и Соликамский городской округ с проектом «АРТерия».Во второй группе (с численностью населения от 8 до 30 тыс. человек) члены жюри выбрали 2 территории. Это Кишертский муниципальный округ с проектом «Сказания долины камней» и Уинский муниципальный округ с проектом «Уинские колготЫ или Царь горы».В третьей группе (населенные пункты, в которых живут до 8 тыс. человек) за статус «Центр культуры Пермского края» будут бороться Бардымский муниципальный округ (с. Елпачиха) с проектом #1YDIK, Чайковский городской округ (п. Марковский) и проект «Марковский. Культурный путь поселка», а также Кунгурский муниципальный округ (с. Насадка) с проектом «Насадка. На волне событий!».На финальном этапе жюри выберет трех победителей из каждой группы. Населенные пункты, получившие статус культурных центров Пермского края, получат региональное финансирование на реализацию своих проектов, в зависимости от численности населения.Присвоение статуса «Центр культуры Пермского края» позволяет территориям получить дополнительное финансирование из регионального бюджета на реализацию своих проектов. Так, в 2022 году победитель в первой группе получил 8, 25 млн руб., во второй группе – 4,5 млн руб., в третьей – 3,5 млн руб.