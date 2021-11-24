«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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24.11.2021 в 09:50
18.11.2021 в 17:05
18.11.2021 в 12:17
17.11.2021 в 12:15
17.11.2021 в 08:20
24.11.2021 в 09:50
18.11.2021 в 11:14
18.11.2021 в 10:49
18.11.2021 в 10:35
15.11.2021 в 20:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2021
«Леса много возят». Деревянные мосты на севере края не выдерживают нагрузок
1 декабря заканчивается срок уплаты налогов для физических лиц
В субботу в части Мотовилихи на сутки отключат воду
В Прикамье пройдут горячая линия и консультации граждан по профилактике ВИЧ-инфекции
Депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко помогает геронтологическому центру бороться с пандемией
За сутки в Прикамье выявлено 692 случая коронавируса
Сезонные беды: в Перми поднимают вопрос уборки снега
Пермяк предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя
Долгострой по улице Толмачева планируется достроить в следующем году
Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
В Прикамье обсудили планы развития агрокомплекса
Передвижные комплексы Пермского онкодиспансера работали на севере Прикамья
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю проведет приём граждан
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2021
Вынесен новый приговор пенсионеру, перерезавшему трос рабочим-альпинистам
Водителей призывают быть осторожнее
В Перми после ремонта открылся детский сад на улице Бушмакина
В Прикамье воры пять километров несли украденное чучело медведя
В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков
В Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмарки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021
В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»
Литье из пластика под давлением: суть, преимущества, применение технологии
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье пройдут горячая линия и консультации граждан по профилактике ВИЧ-инфекции
Депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко помогает геронтологическому центру бороться с пандемией
В Прикамье обсудили планы развития агрокомплекса
Передвижные комплексы Пермского онкодиспансера работали на севере Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2021
Водителей призывают быть осторожнее
В Перми после ремонта открылся детский сад на улице Бушмакина
В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021
Школу в ЖК "Арсенал" готовят к открытию
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