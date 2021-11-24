В Прикамье пройдут горячая линия и консультации граждан по профилактике ВИЧ-инфекции
Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» будут принимать звонки и консультировать граждан по профилактике ВИЧ-инфекций с 8:30 до 17:00 по телефонам: +7 (342) 208-34-68; +7 (342) 236-41-52; +7 (342) 236-52-33; +7 (342) 239-34-18.
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