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Депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко помогает геронтологическому центру бороться с пандемией
Волонтеры всероссийской акции "Мы вместе" прибыли в геронтологический центр в Верхней Курье. В Прикамье действует режим строгой самоизоляции для лиц старше 60 лет, поэтому значение такой помощи переоценить трудно, как для постояльцев центра, так и для персонала.В волонтерском движении всего месяц, будущий медик Савелий Кадочников уже успел поработать в поликлинике и в доставке продуктов. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» помощь приехала в геронтологический центр в Верхней Курье.
Савелий Кадочников, волонтер: "Внутреннее ощущение какое-то приятное от того, что даже маленькую помощь сделал другому человеку. Я считаю, больше такого должно быть".
Из-за ковидных ограничений в геронтологический центр волонтерам даже заходить нельзя. Так что коробки приходится оставлять в тамбуре, дальше их заберут уже сотрудники. Санитарные требования, как в «красной зоне».
Пандемия не пандемия, а жизнь в геронтологическом центре не заканчивается никогда, и помощь волонтеров востребована, несмотря на цифры статистики заболевших, разве что сейчас с соблюдением самых жестких санитарных норм.
Волонтеры привезли рециркуляторы, термометры, пульсометры и средства индивидуальной защиты. Учитывая, что сотрудники здесь работают «на передовой», одноразовых средств всегда не хватает.
Александр Богомягков, директор Верхне-Курьинского геронтологического центра: "Понятно, что все нормативы соблюдены, все есть в наличии. Но ввиду такой ситуации мы не отказываемся от поддержки волонтерских организаций, а в данном контексте партии «Единая Россия» в лице Александра Юрьевича".
Волонтерский центр «Единой России» работает уже два года, и за это время успел зарекомендовать себя.
Александр Бойченко, руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России», депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Энергия не ослабевает, а наоборот, набирает обороты. У нас уже больше тысячи человек занимается этими вещами, самое главное, что люди даже заканчивают учебное заведение, но продолжают заниматься волонтерской деятельностью".
С 25 октября в Прикамье введен режим самоизоляции для пожилых граждан. Так что работа волонтерских организаций сейчас особенно важна, это отмечают на самом высоком уровне.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Свыше 740 тысяч человек в возрасте 55 лет и старше проживают в Пермском крае, и ключевая задача регионального Правительства в рамках реализации национального проекта и регионального проекта – повышение продолжительности и качества жизни пожилых людей".
Пока же акция «Мы вместе» продолжается. За помощью можно обратиться по телефонам. Волонтеры готовы приехать всегда.
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