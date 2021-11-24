В Прикамье обсудили планы развития агрокомплекса

Все субсидии решено сохранить, а покупка техники и оборудования станет еще доступней. Планы развития агрокомплекса в Прикамье обсудили на заседании общественного совета при краевом Минсельхозе.За рационом следить - это только полдела, рассказывает животновод Елена Катаева. Это обязательное условие, чтобы надои увеличивать. А еще для этого животные должны жить в хороших условиях.

Елена Катаева, начальник отдела животноводства предприятия «Агрофирма» Труд»: "Модернизация - это все компенсируется нам молоком, а у нас самое главное - это производство молока".

На еще одном комплексе Агрофирмы "Труд" произвели масштабную модернизацию. Установили специальные маты для отдыха животных, поилки с подогревом, сделали новые стойла, отремонтировали кровлю и крышу, обновили часть техники.

С региональной поддержкой все это стало доступно. На заседании общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края обсудили планы развития агропромышленного комплекса в будущем году. Существующие субсидии планируется сохранить, но некоторые из них преобразуются.

Павел Носков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "То, что касается субсидий по начинающим фермерам, по агростартапам, мы ожидаем, что объем этой поддержки будет увеличен".

Покупка техники и оборудования сельхозпредприятиям станет еще доступнее. Благодаря договору с Росагролизингом планируется увеличение компенсаций на покупку.

В этом году аграриям на покупку новой техники возмещали до 10% затрат по лизинговой программе. Со следующего года эту сумму планируется увеличить до 20% на покупку импортной техники и до 30% на покупку отечественной. Это позволит минимум в два раза увеличить темпы модернизации.

Поддержка аграриев в Прикамье становится доступнее, в том числе и благодаря национальным проектам, инициированным президентом Владимиром Путиным. Программы господдержки адаптируются под каждый регион, что способствует созданию рабочих мест, развитию экономики.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "На трёхлетку заложена сумма порядка 10 миллиардов рублей. И приоритеты – на обновление сельхозтехники через льготные программы лизинга".

Также будет доступен новый вид субсидии, планируется компенсировать часть затрат на приобретение минеральных удобрений.

Юрий Юшков, генеральный директор ООО «Агрофирма» Труд»: "Те меры, которые планируется сделать, они должны улучшить качество, быть конкурентоспособными не только на территории нашего региона, но и в целом по России".

В агрофирме «Труд» планируют продолжить обновлять парк сельхозтехники.