Передвижные комплексы Пермского онкодиспансера работали на севере Прикамья
С 15 по 19 ноября два передвижных комплекса Пермского онкодиспансера работали на севере Прикамья. Одна машина принимала людей возле поликлиники в Красновишерске. Вторая в соответствии с графиком ежедневно ездила в разные территории округа: в поселок Нефтяники, поселок Верх-Язьва, село Верх-Язьва, поселок Северный Колчим. Жителей поселков Вая и Мутиха подвозили транспортом больницы на обследование в Красновишерск.Маммографию прошли 373 женщины. Это жительницы округа, которым в текущем году надо пройти диспансеризацию, а также те, кто стоит на учете с заболеваниями молочной железы или с подозрением на них.
Флюорографию сделали 64 человека из Северного Колчима. Поскольку передвижной флюорограф Красновишерской ЦРБ вышел из строя, его временно заменил рентген-комплекс ПКОД, и обследование легких было очень востребовано у жителей северного поселка.
Выездная форма диагностических исследований – настоящее спасение для удаленных территорий Прикамья. В 2020 году с помощью мобильных комплексов прошли маммографию более 5 тысяч женщин Пермского края, в основном – из отдаленных территорий. В текущем году планируется увеличить число обследованных на выезде до 6 тысяч человек, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
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