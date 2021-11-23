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В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков
Отслеживают и выявляют возможные нарушения при помощи данных Единой электронной картографической основы, изготовленной Росреестром в виде цифровых фотоснимков крупного масштаба. Такие снимки позволяют получить детальную информацию о том, как используется земельный участок и что на нем расположено. Представители Росреестра сопоставили сведения Единой электронной картографической основы с данными, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости. Анализ с применением материалов дистанционного зондирования земли позволил выявлять на части участков признаки нарушения земельного законодательства без фактического выезда на местность.
По итогам проверки 50 тысяч городских земельных участков в отношении почти 8 тысяч из них выявлены признаки нарушения земельного законодательства. В большинстве случаев нарушения связаны с использованием собственниками и арендаторами дополнительного земельного участка. Кроме того, 407 земельных участков не используются по назначению. Полученные данные специалисты Росреестра направили в департамент земельных отношений для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.
В Росреестре Пермского края считают, что новые цифровые технология помогут не только выявлять нарушения, но и находить новые участки для дальнейшего вовлечения в рыночный оборот.
– На сегодняшний день специалисты Управления более чем из 100 тысяч земельных участков краевой столицы уже проанализировали более половины земельных участков, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская. – В процессе обработки материалов дистанционного исследования выявляются возможные нарушения земельного законодательства, признаки самовольных построек. Кроме того, данный метод позволяет выявить свободные земли для вовлечения в оборот.
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