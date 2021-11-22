«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.11.2021 в 17:05
18.11.2021 в 12:17
17.11.2021 в 12:15
17.11.2021 в 08:20
16.11.2021 в 18:17
18.11.2021 в 11:14
18.11.2021 в 10:49
18.11.2021 в 10:35
15.11.2021 в 20:30
03.11.2021 в 12:40
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021
В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»
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То мороз, то оттепель. Синоптики рассказали о температурных качелях
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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 135 тысяч
За неделю курс иммунизации от COVID-19 завершили более 42 тысяч жителей Прикамья
В Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублей
Cтартовал прием заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона»
Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернут на прежнее место
На объездной дороге Краснокамска в ДТП пострадали двое маленьких детей и женщина
В Прикамье поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19
Минеральная питьевая вода в Прикамье будет выпускаться под "Честным знаком"
Во дворце культуры имени Кирова прошел 8-й городской форум «ЖКХ - новое качество
В Пермском гуманитарно-педагогическом университете открылся «Кванториум»
В Пермском крае сокращают количество коек, которые были отданы под ковид
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.11.2021
Прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам долевого строительства
В Перми будет ограничено движение транспорта по улице Боровой
Полицейские установили виновника смертельного ДТП в Верещагинском районе
Прокуратура проводит проверки на рынке «Гача» после гибели пяти человек от отравления алкоголем
Центры занятости Прикамья переходят на единую цифровую платформу «Работа России»
Открыта регистрация на участие в региональном молодежном форуме «Пермский период»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.11.2021
Полицейские установили виновника смертельного ДТП в Верещагинском районе
Прокуратура проводит проверки на рынке «Гача» после гибели пяти человек от отравления алкоголем
Центры занятости Прикамья переходят на единую цифровую платформу «Работа России»
Открыта регистрация на участие в региональном молодежном форуме «Пермский период»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.11.2021
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