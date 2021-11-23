Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков

Водителей призывают быть осторожнее →

В Перми после ремонта открылся детский сад на улице Бушмакина

В Перми после ремонта и получения лицензии на образовательную деятельность открылся детский сад по улице Бушмакина, 8 в Орджоникидзевском районе. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.
– Это здание было передано муниципалитету из краевой собственности (раньше здесь находился «Дом малютки»). После ремонта здание обрело новый вид: выполнена внутренняя перепланировка помещений, заменены инженерные сети, окна, отремонтированы крыша, полы, фасад. Сделано все, чтобы дети могли расти и развиваться в комфортных условиях, –отметил Алексей Дёмкин.
Новый детский сад будут посещать 80 детей раннего и младшего дошкольного возраста, которые проживают в микрорайонах Кислотные дачи и Камский.

Опубликовано: 23.11.2021 в 16:04 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021

Школу в ЖК "Арсенал" готовят к открытию

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.11.2021

Полицейские установили виновника смертельного ДТП в Верещагинском районе

Прокуратура проводит проверки на рынке «Гача» после гибели пяти человек от отравления алкоголем

Центры занятости Прикамья переходят на единую цифровую платформу «Работа России»

Открыта регистрация на участие в региональном молодежном форуме «Пермский период»

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.11.2021

Комбинат «СВЕЗА Уральский» вошел в число призеров ПФО на конкурсе «Экспортер года»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков

Водителей призывают быть осторожнее →

Обратите внимание

в Перми

В сквере Миндовского зажглась новогодняя иллюминация
В сквере Миндовского в Индустриальном районе зажглась первая в Перми новогодняя иллюминация. Здесь появился большой светящийся шар, а над ним - вереницы гирлянд, украшающие ночное небо. Вот-вот праздничные конструкции засверкают огнями у ДК Солдатова, на эспланаде и на шоссе Космонавтов. К 20 декабря ледовые городки должны быть построены во всех районах города.
18.11.2021 в 17:05

Метки: Культура, в Перми

Аспирант политеха изобрел умные очки
Аспирант Пермского политехнического университета изобрел умные очки. Они способны отслеживать взгляд человека и анализировать его предпочтения. Например, в магазине можно моментально понять, какой товар на прилавке притягивает внимание больше, а какой меньше. Как работает чудо техники?
18.11.2021 в 12:17

Метки: Наука и техника, Образование, Сделано в Перми, в Перми

Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»
В Перми подвели итоги конкурса Умник - искусственный интеллект. Талантливые ребята со всей страны предлагали свои идеи по самым разным направлениям. В итоге лучшими стали 11. Что придумали и какой приз положен победителям?
17.11.2021 в 12:15

Метки: Наука и техника, Образование, в Перми

Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея
16 ноября на заседании регионального оргкомитета по организации и проведению празднования юбилея Перми был представлен брендбук 300-летия – руководство по использованию логотипа и фирменного стиля, а также своеобразный каталог идей того, как символика праздника может быть внедрена в официальных документах, общественных пространствах, на пермских товарах, упаковках подарков и т.д.
17.11.2021 в 08:20

Метки: Культура, в Перми

Детям о безопасном поведении в быту
В Перми наиболее частыми причинами возникновения пожаров с травмированним и гибелью людейв текущем года стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
16.11.2021 в 18:17

Метки: Горячая тема, в Перми, Аварии, Происшествия

В России

Комбинат «СВЕЗА Уральский» вошел в число призеров ПФО на конкурсе «Экспортер года»
Комбинат Свеза из поселка Уральский вошел в число призеров Приволжского федерального округа на конкурсе Экспортер года. Церемония награждения состоялась в Казани
18.11.2021 в 11:14

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, Экономика, В России

Прикамье представило ряд крупных проектов на форуме-выставке «Транспорт России»
В Москве на международном форуме-выставке «Транспорт России» делегация, возглавляемая губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, представила ряд крупных инфраструктурных проектов и перспективных разработок. Среди них: оборудование для спутникового мониторинга транспорта, персональная зарядная станция для электромобилей, программное обеспечение для анализа транспортного потока и определения параметров дорожного движения по видео с квадрокоптера, реагент для пылеподавления, энергоэффективный мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
18.11.2021 в 10:49

Метки: Сделано в Перми, Экономика, В России, в Пермском крае

В большой прокат выходит фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове
Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества. Он выступил главным консультантом фильма. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре). В ролях: Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и др.
18.11.2021 в 10:35

Метки: Общество, СМИ, Кино, В России

Сегодня на канале «Россия» премьера сериала «Стенограмма судьбы»
С 15 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного фильма «Стенограмма судьбы». События сериала охватывают почти три десятилетия, с 1979 года до 2007 годы, и разворачиваются сначала в вымышленном городе Невольске, а потом в Москве. Анна Савельева выросла в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она переезжает в Москву из маленького города и направляется на поиски отца – генерала Печорского, который не подозревает о ее существовании. Анна тайно выучивается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным государственным тайнам, она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь героини в профессии длиной в 30 лет. Вместе с событиями большой страны Анна пишет и стенограмму собственной жизни, полную крутых поворотов, предательств близких и разочарований в любви. Героине предстоит жить под чужим именем и включиться в охоту за семейной реликвией. За годы Анна Савельева многое потеряет и многое обретет, а желание иметь настоящую любящую семью иногда будет казаться неосуществимым… Главные роли в сериале исполняют: Карина Андоленко, Александр Михайлов, Екатерина Волкова, Андрей Ильин, Александр Самойленко и Артем Ткаченко.
15.11.2021 в 20:30

Метки: Кино, В России, Культура

Соликамские спортсмены завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по кикбоксингу
Соликамские спортсмены отличились на Чемпионате мира по кикбоксингу, который прошел в Италии. В родной город они привезли золото и серебро.
03.11.2021 в 12:40

Метки: Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

Вынесен новый приговор пенсионеру, перерезавшему трос рабочим-альпинистамВынесен новый приговор пенсионеру, перерезавшему трос рабочим-альпинистам

Водителей призывают быть осторожнееВодителей призывают быть осторожнее

В Перми после ремонта открылся детский сад на улице БушмакинаВ Перми после ремонта открылся детский сад на улице Бушмакина

В Прикамье воры пять километров несли украденное чучело медведяВ Прикамье воры пять километров несли украденное чучело медведя

В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участковВ Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков

В Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмаркиВ Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмарки

Пермяки сдают нормы ГТОПермяки сдают нормы ГТО

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021

В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»

<a href="/litje-iz-plastika-pod-davljenijem-sut-prjeimushhjestva-primjenjenije-tjekhnologii.html">Литье из пластика под давлением: суть, преимущества, применение технологии</a>Литье из пластика под давлением: суть, преимущества, применение технологии

Школу в ЖК "Арсенал" готовят к открытиюШколу в ЖК "Арсенал" готовят к открытию

То мороз, то оттепель. Синоптики рассказали о температурных качеляхТо мороз, то оттепель. Синоптики рассказали о температурных качелях

С улиц Перми за прошедшую ночь вывезено более 3 тысяч кубометров снегаС улиц Перми за прошедшую ночь вывезено более 3 тысяч кубометров снега

Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 135 тысячЧисло заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 135 тысяч

За неделю курс иммунизации от COVID-19 завершили более 42 тысяч жителей ПрикамьяЗа неделю курс иммунизации от COVID-19 завершили более 42 тысяч жителей Прикамья

В Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублейВ Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублей

Cтартовал прием заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона»Cтартовал прием заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона»

Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернут на прежнее местоОстановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернут на прежнее место

На объездной дороге Краснокамска в ДТП пострадали двое маленьких детей и женщинаНа объездной дороге Краснокамска в ДТП пострадали двое маленьких детей и женщина

В Прикамье поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19В Прикамье поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19

Минеральная питьевая вода в Прикамье будет выпускаться под "Честным знаком"Минеральная питьевая вода в Прикамье будет выпускаться под "Честным знаком"

Во дворце культуры имени Кирова прошел 8-й городской форум «ЖКХ - новое качествоВо дворце культуры имени Кирова прошел 8-й городской форум «ЖКХ - новое качество

В Пермском гуманитарно-педагогическом университете открылся «Кванториум»В Пермском гуманитарно-педагогическом университете открылся «Кванториум»

В Пермском крае сокращают количество коек, которые были отданы под ковидВ Пермском крае сокращают количество коек, которые были отданы под ковид

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную