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В Перми после ремонта открылся детский сад на улице Бушмакина
– Это здание было передано муниципалитету из краевой собственности (раньше здесь находился «Дом малютки»). После ремонта здание обрело новый вид: выполнена внутренняя перепланировка помещений, заменены инженерные сети, окна, отремонтированы крыша, полы, фасад. Сделано все, чтобы дети могли расти и развиваться в комфортных условиях, –отметил Алексей Дёмкин.
Новый детский сад будут посещать 80 детей раннего и младшего дошкольного возраста, которые проживают в микрорайонах Кислотные дачи и Камский.
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