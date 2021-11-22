Школу в ЖК "Арсенал" готовят к открытию
– В школу уже завезли столы и стулья, часть проекторов и принтеров, сейчас идет доукомплектация учреждения техникой. Учитывая значимость этой школы для всего района, делаем все для того, чтобы она приняла учеников уже в этом году, – написал в своём Instagram-аккаунте глава Перми Алексей Дёмкин.На данный момент в школу поставляются многофункциональные устройства, спортивный инвентарь и спортивное оборудование (мячи, обручи, маты, шведские стенки). Монтируется оборудование в кабинет кулинарии.
В департаменте образования администрации Перми отмечают, что в новом здании расположится корпус школы «Точка». В декабре планируется открытие начальной школы, а в начале следующего года в новое здание перейдут и другие классы. Школа в ЖК «Арсенал» в микрорайоне Красные Казармы рассчитана на 1225 учеников.
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