В Перми стартовал Пятый этап Кубка России по фигурному катанию
В Перми на ледовой арене УДС «Молот» стартовал Пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Первыми на лёд вышли танцевальные пары. В следующие дни свои программы покажут «одиночники» в женском и мужском катании и спортивные пары. Как ожидается, всего на лёд выйдут порядка 150 спортсменов.
Пермь представляют фигуристы спортивной школы олимпийского резерва «Старт». В частности, запланировано участие пермских спортсменов Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, которые в этом сезоне дебютировали на уровне мастеров, завоевав бронзу на этапе серии Гран-при в Турине.
Соревнования в Перми станут заключительными перед финалом Кубка страны.
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