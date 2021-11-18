В Пермском крае переписчики обошли около 387 тысяч домов

В РФ завершился первый этап Всероссийской переписи населения, заключающийся в проведении опроса среди жителей и сборе актуальной информации об их возрасте, уровне образования, социальном положении и условиях проживания. В Прикамье, по данным Пермьстата, в первом этапе переписи населения принимали участие 788 контролеров и 4,7 тыс. переписчиков. Перед ними была поставлена задача обойти порядка 387 тыс. домов, в которых расположено 1,3 млн. домохозяйств, и обеспечить работу более чем 800 переписных участков.

При обходе жилых помещений переписчики использовали планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». В специальном приложении переписчику был доступен электронный переписной лист для внесения данных, а также удобный картографический сервис, который позволял легче ориентироваться на местности, обеспечивал автоматизацию ряда функций по сбору информации, что значительно сокращало время работы переписчика. Встроенные механизмы проверки вводимой информации исключали ошибки и опечатки. Приложение позволяло отслеживать динамику переписи в режиме онлайн.

Как отметили в Пермьстате, во время проведения ВПН все переписчики были обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками и масками, соблюдали режим дистанцирования, выполняли все рекомендации Роспотребнадзора, большинство были привиты, а остальные регулярно проходили ПЦР-тестирование.

Теперь в рамках Всероссийской переписи населения начался второй этап – обработка данных, устранение дублирования и точный подсчет результатов. Как пояснили в Росстате, информация собралась из 4 источников: переписчики, портал Госуслуг, спецконтингент (военные, тюрьмы, разные учреждения с постоянным пребыванием) и данные административного учета других органов власти (МВД, ЗАГС, ТСЖ и пр.).

«С помощью цифровых технологий эти четыре источника будут объединены. И только после этого можно будет говорить о конкретных данных. Первые оперативные итоги по численности населения появятся уже в январе, и в течение всего 2022 года по мере формирования будут публиковаться окончательные результаты переписи», – заключили в Пермьстате.