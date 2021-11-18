Комбинат «СВЕЗА Уральский» вошел в число призеров ПФО на конкурсе «Экспортер года»

Комбинат "Свеза" из поселка Уральский вошел в число призеров Приволжского федерального округа на конкурсе "Экспортер года". Церемония награждения состоялась в Казани.

За смену Ирина Зверева с напарницей принимают и доводят до совершенства около 60 кубов фанеры. Это примерно тридцать стоп по сорок листов в каждой, чтобы затем отправить на ламинирование. Без сучка, без задоринки.

Ирина Зверева, сортировщик шпона и фанеры ООО "СВЕЗА Уральский": "Мы готовим основу под ламинат, чтобы в итоге вышел чистый готовый продукт без дефектов".

Объемы и качество имеют значение - на конкурсе "Экспортер года" комбинат "СВЕЗА в Уральском" вошел в число призеров Приволжского федерального округа. Сфера - промышленность. Категория - крупный бизнес. По условиям конкурса - не имеющий отношения к сырьевому или энергетическому сектору. Церемония награждения прошла в Казани. С применением этой продукции строился Всемирный торговый центр в Бостоне, офисный комплекс "Highlight" в Мюнхене. Фанера "Свезы" применялась также при модернизации Панамского канала. Премия "Экспортер года" лишь подтвердила факт мирового лидерства уральского предприятия.

Сергей Морозов, руководитель службы логистики комбината "СВЕЗА Уральский": "Как я в Казани уже говорил, доля экспорта у нас составляет 76 процентов, отгружаем в 75 стран, за 2020 год добавили 11 новых направлений, это такие страны, как Катар, Албания, Алжир, Бермудские острова, Филиппины".На новой контейнерной площадке предприятия фанера загружается в поезда, затем на морские суда.

Контейнер уже сегодня отправится заказчику через морской порт Санкт- Петербурга в Соединенные штаты, в Северную Америку, на один из пяти континентов, где сегодня представлена продукция группы компаний "СВЕЗА".