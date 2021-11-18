← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021
Медикам Прикамья вручены награды Минздрава РФ за спасение жизней во время пандемии
17 ноября в Перми начала работу 27-я межрегиональная специализированная выставка «Медицина-2021». В рамках нее проходит X Междисциплинарный медицинский конгресс ПФО «Эффективное здравоохранение – залог здоровья общества». В день открытия конгресса состоялось награждение медицинских работников лечебных учреждений Прикамья ведомственными знаками «Отличник здравоохранения». Медсестры и медбратья, сотрудники скорой помощи, главные врачи и заведующие отделениями медучреждений из городов и районов Пермского края были отмечены почетными наградами за самоотверженную работу по охране здоровья и спасению жизни граждан в период пандемии.
Всего приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» отмечены 28 работников медучреждений Пермского края. В их числе – заместитель главного врача, руководитель Регионального сосудистого центра (РСЦ) ГКБ им. С.Н. Гринберга Роман Энгаус, главврач Клинической больницы Свердловского района города Перми Александр Буторин, врач-эпидемиолог Краевой детской клинической больницы № 13 Татьяна Канина, медицинский брат-анестезист группы анестезиологии-реанимации Пермского краевого центра медицины катастроф Алексей Плишкин и другие. Награды вручили министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и и.о. ректора Пермского государственного медицинского университета Наталья Минаева.
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