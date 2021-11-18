Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021

В Пермском крае переписчики обошли около 387 тысяч домов →

Медикам Прикамья вручены награды Минздрава РФ за спасение жизней во время пандемии

смотреть видео

17 ноября в Перми начала работу 27-я межрегиональная специализированная выставка «Медицина-2021». В рамках нее проходит X Междисциплинарный медицинский конгресс ПФО «Эффективное здравоохранение – залог здоровья общества». В день открытия конгресса состоялось награждение медицинских работников лечебных учреждений Прикамья ведомственными знаками «Отличник здравоохранения». Медсестры и медбратья, сотрудники скорой помощи, главные врачи и заведующие отделениями медучреждений из городов и районов Пермского края были отмечены почетными наградами за самоотверженную работу по охране здоровья и спасению жизни граждан в период пандемии.
Всего приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» отмечены 28 работников медучреждений Пермского края. В их числе – заместитель главного врача, руководитель Регионального сосудистого центра (РСЦ) ГКБ им. С.Н. Гринберга Роман Энгаус, главврач Клинической больницы Свердловского района города Перми Александр Буторин, врач-эпидемиолог Краевой детской клинической больницы № 13 Татьяна Канина, медицинский брат-анестезист группы анестезиологии-реанимации Пермского краевого центра медицины катастроф Алексей Плишкин и другие. Награды вручили министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и и.о. ректора Пермского государственного медицинского университета Наталья Минаева.


Опубликовано: 18.11.2021 в 08:17 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021

Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»

В нерабочие дни число вызовов скорой помощи сократилось почти на четверть

Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2021

Налоговая служба напоминает об уплате имущественного налога

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2021

Пермский ТЮЗ проводит благотворительную акцию «Сотворим чудо вместе!»

Житель Чусового осужден за насилие в лесу

В Перми прошла приемка улицы Якутская после устранения недочетов подрядчиком


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021

В Пермском крае переписчики обошли около 387 тысяч домов →

Обратите внимание

в Перми

Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»
В Перми подвели итоги конкурса
17.11.2021 в 12:15

Метки: Наука и техника, Образование, в Перми

Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея
16 ноября на заседании регионального оргкомитета по организации и проведению празднования юбилея Перми был представлен брендбук 300-летия – руководство по использованию логотипа и фирменного стиля, а также своеобразный каталог идей того, как символика праздника может быть внедрена в официальных документах, общественных пространствах, на пермских товарах, упаковках подарков и т.д.
17.11.2021 в 08:20

Метки: Культура, в Перми

Детям о безопасном поведении в быту
В Перми наиболее частыми причинами возникновения пожаров с травмированним и гибелью людейв текущем года стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
16.11.2021 в 18:17

Метки: Горячая тема, в Перми, Аварии, Происшествия

К 300-летию Перми на Компросе преображаются фасады домов
На Комсомольском проспекте в Перми продолжается ремонт фасада домов. В программе капремонта, сформированного до 2044 года, это лишь малая доля.
03.11.2021 в 12:00

Метки: в Перми

Компактный город: отдаленные части Пермской агломерации охватит единая транспортная сеть
На заседании регионального правительства официально был презентован новый проект «Компактный город». Фактически это план создания нового транспортной системы с помощью уже существующей железнодорожной сети. И здесь главную роль должна сыграть городская электричка или «Наземное метро». Основные направления движения уже разработаны. Первый маршрут — это так называемое Пермское центральное кольцо, пройдет от Перми-2 до Левшино и обратно по правому берегу Камы. Первый пермский диаметр должен соединить Краснокамск и Голованово. Второй диаметр проходит от Оверят до станции Ферма. И наконец, третий диаметр от Фермы до Левшино. Таким образом, по мнению региональных властей, удастся соединить все, даже самые отдаленные части Пермской агломерации в единую транспортную сеть. Проект делится на два этапа и если сами железнодорожные пути сегодня уже фактически существуют, удобные платформы и пересадочные узлы предстоит еще построить.
03.11.2021 в 10:10

Метки: Экономика, в Пермском крае, в Перми

В России

Сегодня на канале «Россия» премьера сериала «Стенограмма судьбы»
С 15 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного фильма «Стенограмма судьбы». События сериала охватывают почти три десятилетия, с 1979 года до 2007 годы, и разворачиваются сначала в вымышленном городе Невольске, а потом в Москве. Анна Савельева выросла в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она переезжает в Москву из маленького города и направляется на поиски отца – генерала Печорского, который не подозревает о ее существовании. Анна тайно выучивается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным государственным тайнам, она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь героини в профессии длиной в 30 лет. Вместе с событиями большой страны Анна пишет и стенограмму собственной жизни, полную крутых поворотов, предательств близких и разочарований в любви. Героине предстоит жить под чужим именем и включиться в охоту за семейной реликвией. За годы Анна Савельева многое потеряет и многое обретет, а желание иметь настоящую любящую семью иногда будет казаться неосуществимым… Главные роли в сериале исполняют: Карина Андоленко, Александр Михайлов, Екатерина Волкова, Андрей Ильин, Александр Самойленко и Артем Ткаченко.
15.11.2021 в 20:30

Метки: Кино, В России, Культура

Соликамские спортсмены завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по кикбоксингу
Соликамские спортсмены отличились на Чемпионате мира по кикбоксингу, который прошел в Италии. В родной город они привезли золото и серебро.
03.11.2021 в 12:40

Метки: Спорт, В России

В Перми состоялось заседание Совета при Президенте РФ по совершенствованию законодательства
В Перми прошло выездное заседание совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства. Лучшие юристы страны собрались для того, чтобы обсудить самые актуальные и насущные законопроекты перед их рассмотрением на высшем уровне.
22.10.2021 в 12:00

Метки: Официально, Власть, В России

Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях
В Перми в историческом парке «Россия - моя история» открылась интерактивная выставка для школьников, рассказывающая им о самых востребованных профессиях ближайшего времени. По выходным здесь будут устраивать бесплатные сеансы погружения в специальность.
20.10.2021 в 12:40

Метки: Образование, Общество, Экономика, В России, в Перми, в Пермском крае, Сделано в Перми

БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Пермский баскетбольный клуб
19.10.2021 в 16:25

Метки: Спорт, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

В Перми стартовал Пятый этап Кубка России по фигурному катаниюВ Перми стартовал Пятый этап Кубка России по фигурному катанию

В Пермском крае переписчики обошли около 387 тысяч домовВ Пермском крае переписчики обошли около 387 тысяч домов

Медикам Прикамья вручены награды Минздрава РФ за спасение жизней во время пандемииМедикам Прикамья вручены награды Минздрава РФ за спасение жизней во время пандемии

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021

В Кудымкаре появился новый арт-объектВ Кудымкаре появился новый арт-объект

Фестиваль чемпионов: в Прикамье проходят «Игры ГТО»Фестиваль чемпионов: в Прикамье проходят «Игры ГТО»

Три района Пермского края сохранили статус территорий Крайнего СевераТри района Пермского края сохранили статус территорий Крайнего Севера

В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 696 человекВ Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 696 человек

До -23 градусов: в Пермском крае ожидается резкое похолоданиеДо -23 градусов: в Пермском крае ожидается резкое похолодание

В Пермский край поступило свыше 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19В Пермский край поступило свыше 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

С начала года в Прикамье в ДТП погибли 211 человекС начала года в Прикамье в ДТП погибли 211 человек

Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»

Прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам оплаты труда Прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам оплаты труда

В нерабочие дни число вызовов скорой помощи сократилось почти на четвертьВ нерабочие дни число вызовов скорой помощи сократилось почти на четверть

Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилеяРегиональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2021

Детям о безопасном поведении в бытуДетям о безопасном поведении в быту

Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернутся на прежнее местоОстановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернутся на прежнее место

В Перми пройдет Открытый кубок КВНВ Перми пройдет Открытый кубок КВН

В Прикамье к системе Единого видеонаблюдения планируют подключить свыше 3,5 тысяч камерВ Прикамье к системе Единого видеонаблюдения планируют подключить свыше 3,5 тысяч камер

За сутки в Прикамье выявлено 695 случаев коронавируса За сутки в Прикамье выявлено 695 случаев коронавируса

Налоговая служба напоминает об уплате имущественного налогаНалоговая служба напоминает об уплате имущественного налога

Сотрудники ДПС, обезвредившие стрелка в ПГНИУ, награждены Почётными грамотами города ПермиСотрудники ДПС, обезвредившие стрелка в ПГНИУ, награждены Почётными грамотами города Перми

В Перми школьник задержал грабителя по горячим следамВ Перми школьник задержал грабителя по горячим следам

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2021

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную