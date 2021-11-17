«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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17.11.2021 в 12:15
17.11.2021 в 08:20
16.11.2021 в 18:17
03.11.2021 в 12:00
03.11.2021 в 10:10
15.11.2021 в 20:30
03.11.2021 в 12:40
22.10.2021 в 12:00
20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2021
В Кудымкаре появился новый арт-объект
Фестиваль чемпионов: в Прикамье проходят «Игры ГТО»
Три района Пермского края сохранили статус территорий Крайнего Севера
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 696 человек
До -23 градусов: в Пермском крае ожидается резкое похолодание
В Пермский край поступило свыше 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19
С начала года в Прикамье в ДТП погибли 211 человек
Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»
Прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам оплаты труда
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2021
Детям о безопасном поведении в быту
Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернутся на прежнее место
В Перми пройдет Открытый кубок КВН
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2021
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Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»
В нерабочие дни число вызовов скорой помощи сократилось почти на четверть
Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2021
Налоговая служба напоминает об уплате имущественного налога
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2021
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