Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»

В Перми подвели итоги конкурса "Умник - искусственный интеллект". Талантливые ребята со всей страны предлагали свои идеи по самым разным направлениям. В итоге лучшими стали 11. Что придумали и какой приз положен победителям?

Анастасия Королева рассказывает о своей разработке - приложении, способном по фотографии определять количество бревен в лесовозе, их диаметр и объемы. Свою идею она представила на конкурсе инновационных проектов: «Умник - искусственный интеллект».Анастасия Королева: "Конкурс «Умник - искусственный интеллект» - это возможность улучшить свой проект, найти его слабые места, развить и представить компетентным экспертам для того, чтобы в дальнейшем получить деньги на дальнейшее развитие проекта".

Заявки на участие в конкурсе, организованном «ЭР-Телекомом» совместно с Фондом содействия инновациям принимались с сентября. Талантливые ребята со всей страны предлагали свои идеи по нескольким направлениям: искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение в различных отраслях экономики.

Денис Татарских, руководитель службы по продуктам В2В АО «ЭР-Телеком Холдинг»: "Такие конкурсы очень важны, чтобы найти талантливых людей, талантливые команды, дать поддержку тем проектам, которые они реализуют, чтобы они наконец-то состоялись и помогли сделать жизнь людей лучше".

Среди разработок - система мониторинга сердечных сокращений, веб-платформа для общественных инициатив, голосовой ввод математических выражений. В полуфинал попали 204 проекта из 85 учебных заведений России. Финалистами стали 49. Защита проходила и онлайн, и очно. Отбор был серьезный. Жюри оценивало качество проработки проектов и их коммерческий потенциал.

Виталий Кисилев, куратор программы «Умник», Фонд содействия инновациям: "Обращалось внимание на то, как человек держится, в теме ли он, насколько это его проект, сможет ли он его тянуть, реализовывать в дальнейшем и продолжать его после реализации в рамках программы «Умник», например, в создании малого предприятия".

Итоги конкурса подвели на пермской земле в технопарке «Morion Digital». Экспертная комиссия рекомендовала 11 команд в качестве победителей.

Оскар Ягафаров, директор «Morion Digital»: "Для того чтобы у нас появлялись высокотехнологичные стартапы, нужно работать не только со студентами, но даже и со школьниками. Такие конкурсы позволяют показать ребятам, что такие задачи нужны, важны и они имеют возможность получить поддержку от крупных компаний".

Побороться есть за что. Победители получат главный приз – грант и софинансирование своих проектов на общую сумму 700 тысяч рублей.

Окончательный и утвержденный список победителей будет известен в конце ноября-начале декабря. После этого у ребят будет два года на осуществление своей задумки.