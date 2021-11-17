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В нерабочие дни число вызовов скорой помощи сократилось почти на четверть
В Министерстве здравоохранения Пермского края подвели итоги эффективности антиковидных мер – введение в регионе дополнительных не рабочих дней и снижение числа социальных контактов, а также оценили, как они отразились на эпидемической ситуации в Прикамье. В ведомстве отмечают, что в нерабочие дни многие пермяки проявили инициативу и прошли вакцинацию, что еще на шаг приблизило нас к созданию коллективного иммунитета в Прикамье.
«У нас существенно уменьшилось количество госпитализаций, мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе. На сегодняшний день свободно свыше 35% коечного фонда (в конце октября – начале ноября этот показатель составлял около 20% - прим. ред.), это при том, что в конце прошлой недели мы перевели в штатный режим работы 200 коек», – рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
На 16 ноября всего в регионе развернуто 6 699 коек для пациентов с COVID-19, из них заняты 4 335.
Также, к позитивным итогам специалисты Минздрава относят то, что за прошедшие 2 недели нерабочих дней снизилось на почти 25% количество вызовов скорой медицинской помощи, и более чем на 20% снизилось количество обращений за неотложной медицинской помощью. Таким образом, благодаря снижению числа контактов между людьми, существенно сократилось и число заражений.
«В настоящее время наша главная задача – это укрепить сформировавшуюся тенденцию к вакцинации у граждан. Поэтому мы призываем всех жителей Пермского края со всей ответственностью отнестись к прохождению иммунизации от СOVID-19. Только с вашей помощью мы сможем быстрее выйти из той тяжелой эпидемической ситуации, в которой мы все оказались. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье тех, кто вам дорог», – сообщили в региональном Минздраве.В краевом Минздраве обращают особое внимание, что причиной отказа жителей от вакцинации может быть наличие медицинского отвода, предоставленного врачебной комиссией поликлиники. Для получения соответствующего документа пациент имеет право обратиться к своему лечащему врачу, который в свою очередь вынесет вопрос о выдаче медотвода на врачебную комиссию. Только после проведения врачебной комиссии может быть принято решение о выдаче/не выдаче соответствующего документа. Срок его действия определяет врачебная комиссия.
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