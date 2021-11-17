Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея

16 ноября на заседании регионального оргкомитета по организации и проведению празднования юбилея Перми был представлен брендбук 300-летия – руководство по использованию логотипа и фирменного стиля, а также своеобразный каталог идей того, как символика праздника может быть внедрена в официальных документах, общественных пространствах, на пермских товарах, упаковках подарков и т.д.

Документ включает информацию о знаке 300-летия, цветах, шрифтах и принципах размещения логотипа, включая примеры того, как нельзя использовать логотип (например, нарушать его пропорции).

«Главная задача брендбука – это не свод правил и регламентов, а креативная рамка, которая позволит творческим командам, предпринимателям интегрировать свои проекты и идеи в юбилей Перми», – подчеркнул Гавриил Гордеев, координатор разработавшей брендбук творческой группы.

Брендбук базируется на утвержденном дизайне и образе официального логотипа юбилея Перми. Напомним, он представляет собой цифру 300, выполненную в виде так называемого контейнера, то есть формы, которую можно наделять разным смысловым и визуальным содержанием.

В документе предложено использование в качестве бренд-элементов силуэтов городских достопримечательностей, которые благодаря такому решению предстают в непривычном свете. Они, как и сам логотип 300-летия Перми, также являются «контейнерами», в которых могут отражаться самые разные образы и изображения.В брендбуке в качестве возможных вариантов использования также предложены виды сувенирной продукции. Причем она разделена на зимние и летние версии, поскольку празднование юбилея города предполагает не одно событие, а целый ряд мероприятий в течение всего 2023 года.

Члены регионального оргкомитета по празднованию юбилея краевой столицы представленный проект единогласно утвердили. В дальнейшем на основе документа будут разработаны и опубликованы правила использования фирменных элементов для оформления общественных пространств, брендирования мероприятий, изготовления сувениров, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.