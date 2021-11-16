«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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03.11.2021 в 12:00
03.11.2021 в 10:10
02.11.2021 в 11:09
26.10.2021 в 20:20
26.10.2021 в 11:40
15.11.2021 в 20:30
03.11.2021 в 12:40
22.10.2021 в 12:00
20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2021
Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернутся на прежнее место
В Перми пройдет Открытый кубок КВН
В Прикамье к системе Единого видеонаблюдения планируют подключить свыше 3,5 тысяч камер
За сутки в Прикамье выявлено 695 случаев коронавируса
Налоговая служба напоминает об уплате имущественного налога
Сотрудники ДПС, обезвредившие стрелка в ПГНИУ, награждены Почётными грамотами города Перми
В Перми школьник задержал грабителя по горячим следам
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2021
Выдано разрешение на строительство краевой музыкальной школы
Сегодня на канале «Россия» премьера сериала «Стенограмма судьбы»
В Перми задержаны супруги-наркодилеры
За неделю первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 58 тысяч жителей Прикамья
Исполняется 131 год со дня основания Пермского краеведческого музея
В Перми завершается строительство улицы Маршала Жукова
Радимов поддержал Валерия Карпина после поражения от сборной Хорватии
Пермский ТЮЗ проводит благотворительную акцию «Сотворим чудо вместе!»
Житель Чусового осужден за насилие в лесу
В Перми прошла приемка улицы Якутская после устранения недочетов подрядчиком
Новая врачебная амбулатория в селе Гамово должна открыться в начале 2022 года
В Чусовом остановлены работы по замене кровли на трех многоквартирных домах
Миллионный порог вакцинации преодолен
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.11.2021
«Т Плюс» и «Пермские тепловые сети» получили паспорта готовности
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Налоговая служба напоминает об уплате имущественного налога
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.11.2021
Пермский ТЮЗ проводит благотворительную акцию «Сотворим чудо вместе!»
Житель Чусового осужден за насилие в лесу
В Перми прошла приемка улицы Якутская после устранения недочетов подрядчиком
Новая врачебная амбулатория в селе Гамово должна открыться в начале 2022 года
В Чусовом остановлены работы по замене кровли на трех многоквартирных домах
Миллионный порог вакцинации преодолен
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.11.2021
«Т Плюс» и «Пермские тепловые сети» получили паспорта готовности
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