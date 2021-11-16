Налоговая служба напоминает об уплате имущественного налога
В ведомстве отмечают, что всего жителям региона за 2020 год начислено налогов на общую сумму 5,2 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 1,7 млрд руб. – на налог на имущество физических лиц, 709 млн руб. – на земельный.
Данные средства, уплаченные физическими лицами, поступят в бюджеты муниципалитетов и будут направлены на решение вопросов местного значения – благоустройство, ремонт дорог, реализацию социальных программ и другие нужды.
В УФНС напоминают, что срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря текущего года.
«Если налоги своевременно не будут оплачены, то уже со 2 декабря 2021 года физическое лицо станет должником, и налоговыми органами будут применены принудительные меры взыскания задолженности, например, взыскание денежных средств с расчетных счетов в банке, взыскание за счет имущества должника и другие меры», – сообщили в УФНС по Пермскому краю.
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