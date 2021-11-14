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Житель Чусового осужден за насилие в лесу
СУ СКР по Пермскому краю: "В мае 2021 года он, находясь вместе с женщиной на заднем сидении автомобиля, припаркованного в лесном массиве, применяя насилие и угрожая убийством, совершил действия сексуального характера".
Суд приговорил преступника к 4 с половиной годам колонии общего режима.
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