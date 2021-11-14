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В Перми прошла приемка улицы Якутская после устранения недочетов подрядчиком
Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на улице Якутской в этом году обновили проезжую часть по обеим полосам на участке улицы Якутской от Соснового бора до границы с Кировским районом. Также подрядчик отремонтировал тротуары, подходы к остановочным комплексам.
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