Пермский ТЮЗ проводит благотворительную акцию «Сотворим чудо вместе!»
Юные пермяки могут подготовить рисунки, сувениры, которые порадуют врачей. Это могут быть настольные фигурки, которые можно поставить около компьютера, или гирлянды, которыми можно украсить комнату, или все, что подскажет фантазия.
Подарки для врачей будут принимать на главном входе в театр (ул. Екатерининская, 68) 18-19 декабря с 15:00 до 19:00, 20-21 декабря с 15:00 до 20:00. Авторы всех подарков получат благодарности от Пермского ТЮЗа за участие в благотворительной акции «Сотворим чудо вместе!».
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