Новая врачебная амбулатория в селе Гамово должна открыться в начале 2022 года

Новая врачебная амбулатория в селе Гамово должна открыться в начале следующего года - в январе-феврале. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин, который побывал с рабочим визитом в Пермском районе. Здесь губернатор осмотрел ряд объектов, построенных или капитально отремонтированных в этом году благодаря национальным проектам.Гранёный стакан в Сылве установили в честь стеклозавода, который почти сто лет назад и дал жизнь посёлку. Новое место притяжения появилось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России.Арт-объект соседствует с новым корпусом для начальной школы, который в рамках рабочей поездки в Пермский район посетил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. С 1 сентября здесь занимаются 480 детей.В этом году у школы также появился современный стадион, который включает беговые дорожки, футбольное поле. Предусмотрено освещение и видеонаблюдение. Изменения есть и в местном ДК: в рамках нацпроекта «Культура» проведён капитальный ремонт.Заменены кресла, установлено современное световое оборудование, причём как на сцене, так и в зрительном зале. Вот только одна из возможностей — свет загорается и гаснет, как в театре. Теперь можно с комфортом проводить не только занятия и концерты, но и встречи.В рамках выезда губернатор Пермского края посетил и врачебную амбулаторию в Гамово. Село растёт — с потоком пациентов в старом здании уже не справляются. Новое позволит организовать приём узких специалистов, сдачу анализов и даже лечение в дневном стационаре.Наталья Дубчинская, и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница»: "Мы разметим на новых площадях врача-стоматолога, врача-акушера-гинеколога. Населению не придётся, как сейчас, выезжать в соседние населённые пункты".Сейчас идёт поставка медицинского оборудования и стартует процесс лицензирования. О перспективах развития территорий губернатор рассказал, подводя итоги поездки.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Рассчитываю, что в январе-феврале амбулатория откроет двери для посетителей. Теперь Сылва: в Сылве было реализовано в этом году очень много национальных проектов, и сразу посёлок преобразился. Был построен новый корпус школы сылвенской. Это решило проблему с нехваткой учебных мест. Был реализован проект по благоустройству центра Сылвы".Ещё одну идею губернатор подсказал местному ДК в Сылве — организовать на его базе модельную библиотеку. Фонд в 40 тысяч книг позволяет.