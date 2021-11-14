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В Чусовом остановлены работы по замене кровли на трех многоквартирных домах
Зима близко, а крыши нет! С такой проблемой столкнулись жильцы одного из многоквартирных домов в Чусовом.
Жильцы говорят, что стука молотка над головой не слышит уже больше двух недель.
На крыше дома по улице Ленина, 13 можно заметить, что частично имеется металлический настил. Однако, пока вместо него лишь мешковина.
Часть работ по одной стороне дома завершена. За процессом стройки всё время наблюдал местный охранник. Сейчас остаётся лишь следить за сохранностью материалов.
В другом дом по этой же улице аналогичная ситуация с приостановкой работ. Местные говорят: бригада ушла из-за отсутствия зарплаты.
Причина финансовых проблем — всеобщее подорожание цен на строительные материалы, сообщают в городской администрации. С момента заключения контракта в прошлом году, рост составил почти 200 процентов.
Сергей Вотинов, начальник управления ЖКХ и энергетики администрации г. Чусовой: "Подрядчикам сегодня действительно трудно. Отрабатываем данный вопрос с подрядной организацией. Они определили на сегодня очередность сдачи объектов. Как полностью они сдают какой-либо объект, получают отставшие денежные средства. И на эти средства уже могут производить работы дальше".
Всего же из 30 объектов по улице Ленина в Чусовом проблемными остаются три дома. В городской администрации говорят: на работу бригады должны выйти уже 16 ноября. И в декабре сдать объекты. Жильцы, в надежде, что так и будет, пока немного успокоились.
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