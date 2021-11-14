Миллионный порог вакцинации преодолен, - сообщает Минздрав Пермского края. Темпы прививочной кампании в регионе с началом рабочих дней не упали. Но расслабляться рано, подчеркивают эпидемиологи. 8 человек из 10 должны приобрести иммунитет к COVID-19, чтобы остановить распространение вируса.Как говорят эпидемиологи, вирусу сложнее распространяться среди вакцинированных людей, которые менее восприимчивы к болезни. Таким образом, инфекция отступает, но не исчезает, заболеть можно, но более легко - снижается процент тяжёлых пациентов и смертельных случаев.Цифры при этом говорят о том, что 95 процентов пациентов ковидных реанимаций не были вакцинированы. При этом, по словам представителей медицинского сообщества, ошибочно мнение, что перенесённый ковид может стать причиной для отмены прививки, в пример приводятся имеющиеся наблюдения.Вадислав Семериков, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Мы видим, что поствакцинальные антитела, уровень их гораздо выше, чем при перенесенном заболевании, поэтому неслучайно лицам, которые перенесли ковид, рекомендуется через шесть месяцев сделать дополнительную иммунизацию, это «Спутник Лайт» - облегченный вариант, который показан именно для этой целевой группы".Цель всеобщей вакцинации - достижение коллективного иммунитета, это когда вакцинированы каждые восемь из десяти взрослых жителей, то есть 80 процентов. На данный момент эти показатели приближаются к пятидесятипроцентной отметке полной иммунизации.Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Это такое состояние, когда возбудитель уже не может реализовать свой потенциал, но нам ещё предстоит вакцинировать большое количество людей".Кроме того, по словам специалистов, статистика показывает, что после введения ограничений, появления в повседневном обиходе QR-кодов - за месяц прививки сделали более 200 тысяч жителей края, а это в два раза больше, чем в среднем за каждый предыдущий месяц вакцинации в Прикамье. Так что теперь главное набранных темпов не сбавлять.