← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.11.2021
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Миллионный порог вакцинации преодолен
Как говорят эпидемиологи, вирусу сложнее распространяться среди вакцинированных людей, которые менее восприимчивы к болезни. Таким образом, инфекция отступает, но не исчезает, заболеть можно, но более легко - снижается процент тяжёлых пациентов и смертельных случаев.
Цифры при этом говорят о том, что 95 процентов пациентов ковидных реанимаций не были вакцинированы. При этом, по словам представителей медицинского сообщества, ошибочно мнение, что перенесённый ковид может стать причиной для отмены прививки, в пример приводятся имеющиеся наблюдения.
Вадислав Семериков, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Мы видим, что поствакцинальные антитела, уровень их гораздо выше, чем при перенесенном заболевании, поэтому неслучайно лицам, которые перенесли ковид, рекомендуется через шесть месяцев сделать дополнительную иммунизацию, это «Спутник Лайт» - облегченный вариант, который показан именно для этой целевой группы".
Цель всеобщей вакцинации - достижение коллективного иммунитета, это когда вакцинированы каждые восемь из десяти взрослых жителей, то есть 80 процентов. На данный момент эти показатели приближаются к пятидесятипроцентной отметке полной иммунизации.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Это такое состояние, когда возбудитель уже не может реализовать свой потенциал, но нам ещё предстоит вакцинировать большое количество людей".
Кроме того, по словам специалистов, статистика показывает, что после введения ограничений, появления в повседневном обиходе QR-кодов - за месяц прививки сделали более 200 тысяч жителей края, а это в два раза больше, чем в среднем за каждый предыдущий месяц вакцинации в Прикамье. Так что теперь главное набранных темпов не сбавлять.
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