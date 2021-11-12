Ледового городка на эспланаде этой зимой не будет
Ледового городка на эспланаде этой зимой не будет. Вместо горок - только тематические фигуры. Но праздник никуда не денется, и на площадке уже устанавливают новогоднюю ель. Она зажжет свои огни 2 декабря, в тот же день праздничные красавицы засияют во всех районах Перми. В целом, в городе уже полным ходом идет предпраздничное преображение.
Андрей Хомяков, руководитель Агентства социокультурных проектов Перми: "Продолжается монтаж отдельных элементов, отдельных декораций, отдельных арт-объектов в районах города, таких как навесной потолок на Тихом Компросе у ДК Солдатова, установка различных новогодних шаров, установка и декор шоссе Космонавтов. Продолжаем также монтировать набережную".
А с 20 ноября районные администрации начнут принимать заявки на участие в традиционном конкурсе на лучшее праздничное оформление. Победители получат призы и дипломы.
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