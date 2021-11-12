Жители Березников могут оформить загранпаспорт с помощью криптокабины

Оформить заграничный паспорт нового поколения сроком действия 10 лет жители Березниковского округа теперь могут в филиале многофункционального центра «Мои Документы». В отделении МФЦ, расположенном на ул. К.Маркса,37, установили криптокабину для считывания биометрических данных граждан.Ранее для того, чтобы оформить загранпаспорт нового образца, березниковцам приходилось ехать в Соликамск и обращаться в территориальный отдел по вопросам миграции ГУ МВД, либо в МФЦ.Как отмечают специалисты филиала, программно-технический комплекс внешне напоминает фотокабину. В нем установлены цифровая фотокамера, сканер для отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.Чтобы оформить загранпаспорт необходимо подать заявление в МФЦ. После этого специалистом многофункционального центра формируется индивидуальный штрихкод для криптокабины, где гражданин сканирует российский паспорт, отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Далее сведения автоматически передаются в базу данных МВД. На оформление документа у жителей края уйдет порядка одного месяца, а у гостей Прикамья – до трех.​ Готовый загранпаспорт поступит в тот же МФЦ, где подавалось заявление.Обратиться за получением услуги можно по предварительной записи. Запись на прием осуществляется по телефонам контактного центра МФЦ: 8 800 23 43 275 или (342) 270 11 20.