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Жители Березников могут оформить загранпаспорт с помощью криптокабины
Ранее для того, чтобы оформить загранпаспорт нового образца, березниковцам приходилось ехать в Соликамск и обращаться в территориальный отдел по вопросам миграции ГУ МВД, либо в МФЦ.
Как отмечают специалисты филиала, программно-технический комплекс внешне напоминает фотокабину. В нем установлены цифровая фотокамера, сканер для отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.
Чтобы оформить загранпаспорт необходимо подать заявление в МФЦ. После этого специалистом многофункционального центра формируется индивидуальный штрихкод для криптокабины, где гражданин сканирует российский паспорт, отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Далее сведения автоматически передаются в базу данных МВД. На оформление документа у жителей края уйдет порядка одного месяца, а у гостей Прикамья – до трех. Готовый загранпаспорт поступит в тот же МФЦ, где подавалось заявление.
Обратиться за получением услуги можно по предварительной записи. Запись на прием осуществляется по телефонам контактного центра МФЦ: 8 800 23 43 275 или (342) 270 11 20.
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