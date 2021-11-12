«Т Плюс» и «Пермские тепловые сети» получили паспорта готовности
Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и «Пермские тепловые сети» получили паспорта готовности к работе в осенне-зимнем период. Соответствующие решения приняла комиссия администрации города Перми. Эти базовые для энергетиков документы подписаны на основании результатов проверки с участием представителей муниципалитета.Отопительному сезону предшествовала масштабная подготовка. Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» проведены плановые ремонты на пермских ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, Закамской ТЭЦ-5 и котельных. Специалисты «Пермских тепловых сетей» в ходе гидравлических испытаний проверили 1,5 тыс. км тепловых коммуникаций, подготовили к работе 17 малых котельных и 10 насосных станций и выполнили перекладку порядка 50 км теплосетей во всех районах города. Данный комплекс мер позволит надежно снабжать жителей теплом и горячей водой.
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