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Полгода снег: Пермь вошла в тройку самых снежных городов России
Оценивались результаты метеонаблюдений за последние 10 лет. По данным погодных аналитиков, снег в Перми идет в среднем 143 дня. Снежный покров держится 167 дней и сходит обычно в середине апреля. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 143 см. По этому показателю город занимает 2-е место среди российских городов- «миллионников». На первой строчке оказался Челябинск, а замкнул тройку - Нижний Новгород.
Самой снежной за последние 10 лет в Перми была зима 2013–2014: тогда общая толщина выпавшего снега составила 165 см. Самым снежным днем было 9 октября 2015: тогда к толщине снежного покрова прибавилось сразу 14 см.
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