"Метафракс" станет одним из крупнейших производителей меламина

Вторая установка меламина для «Метафракса» будет построена в Губахе по швейцарской технологии. Соответствующий контракт был подписан в Москве в присутствии заместителя министра промышленности и торговли России Михаила Иванова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Если взять в целом территорию, которую мы называем КУБ - Кизеловский угольный бассейн, хотя уголь сейчас уже не производится – «Метафракс» стал той точкой притяжения и точкой роста, которая позволит нам решать социальные проблемы в партнёрстве с компанией". Новое производство будет полностью интегрировано с установками комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» - крупнейшего инвестпроекта «Метафракс Групп» общей стоимостью более одного миллиарда евро.

Федерико Зарди, генеральный директор «Casale SA»: "Я могу подтвердить, что та технология, которая будет применена на этой установке, будет самой современной в настоящее время технологией производства меламина в мире".

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2025 года. С пуском второй установки производственные мощности должны удвоиться, и прикамское предприятие станет одним из крупнейших европейских производителей меламина.

Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»: "Наша компания за это время нарастила потребление меламина. До конца года общее потребление достигнет 48 тысяч тонн. Вопрос строительства новой установки меламина назрел. Это стратегическое решение, поэтому новый проект мы сегодня подписали".

