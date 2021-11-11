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"Метафракс" станет одним из крупнейших производителей меламина
Федерико Зарди, генеральный директор «Casale SA»: "Я могу подтвердить, что та технология, которая будет применена на этой установке, будет самой современной в настоящее время технологией производства меламина в мире".
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2025 года. С пуском второй установки производственные мощности должны удвоиться, и прикамское предприятие станет одним из крупнейших европейских производителей меламина.
Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»: "Наша компания за это время нарастила потребление меламина. До конца года общее потребление достигнет 48 тысяч тонн. Вопрос строительства новой установки меламина назрел. Это стратегическое решение, поэтому новый проект мы сегодня подписали".
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