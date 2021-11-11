В Перми появились три новые зарядные станции для электромобилей

В рамках договоренностей по развитию инфраструктуры для электромобилей между руководством Пермского края и группы компаний «Нефтехимпром» в регионе началось создание сети электрозарядных станций (ЭЗС).Первые энергопункты в рамках соглашения начали свою работу на этой неделе. Две станции открыты ТРК «СпешиLove» (г. Пермь, ул. Спешилова, 114), одна – у гостиницы Park Hotel (г. Пермь, ул. Кировоградская, 106). В течение месяца начнут работать ЭЗС на ул. Героев Хасана, 107 в Перми и в Чайковском на ул. Вокзальной, 12б. На каждой станции одновременно могут заряжаться сразу два электромобиля любой марки. Новые площадки оборудованы двумя портами для «заправки»: переменным током (долгая зарядка) и постоянным током (быстрая зарядка), что позволяет клиенту выбрать оптимальное время и условия для своего транспорта. Оплата услуг происходит с помощью мобильного приложения Unitcharge. Все ЭЗС будут доступны для клиентов в режиме 24/7.По словам представителей компании, на всех локациях установлены самые современные быстрые зарядные станции постоянного тока мощностью от 30 до 80 кВт. Самая быстрая ЭЗС в Прикамье – у ТРК «СпешиLove». Ее мощность – 80 кВт, что позволяет пополнить запас хода электромобиля на 100 км за 12 минут. Всего в Пермском крае на сегодняшний день действуют 14 электрозаправочных станций – в Перми около Театра-театра, аэропорта «Большое Савино», на территории технопарка «Пермь» и Morion Digital, ТРК «Планета», в микрорайонах Гайва и Закамск, а также в Березниках, Кунгуре, Очере, Кунье. Первые ЭЗС появились на территории Пермского края благодаря филиалу ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», Корпорации ПСС, ТРК «Планета» и Сообществу электромобилистов Пермского края.